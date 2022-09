Boy Swallows Universe: svelato il cast della miniserie Netflix adattamento del romanzo di Trent Dalton

Mentre sono in corso le riprese, Netflix ha svelato il cast di Boy Swallows Universe, miniserie in 8 parti adattamento del romanzo noto in Italia col titolo Ragazzo divora universo. Come interpreti principali, troviamo dunque Travis Fimmel (Vikings, Warcraft), Simon Baker (The Mentalist) and Phoebe Tonkin (Babylon, Westworld)

Il libro, scritto da Trent Dalton, è ambientato nella violenta periferia operaia di Brisbane (Australia) nel 1983 e segue le vicende del dodicenne Eli Bell e di suo fratello muto Gus. La sinossi recita:

Eli Bell non è un ragazzino come tutti gli altri, la sua è un’esistenza decisamente complicata. Vive in Australia, a Brisbane, in una squallida periferia dove la malavita regna sovrana. Suo padre non si fa vivo da un bel po’, sua madre è una tossicodipendente e il patrigno uno spacciatore. August, il fratello maggiore, è un genio, ma ha deciso di non parlare più e comunica scrivendo nell’aria frasi sibilline. L’adulto più affidabile è Slim, un noto malvivente famoso per essere riuscito a fuggire più volte da un carcere di massima sicurezza. È lui che si occupa, come un vero e proprio babysitter, dei fratelli Bell. Eli fa del suo meglio per sopravvivere in quel mondo caotico. Ha solo dodici anni, ma con un’anima antica e la mente di un adulto cerca di seguire il cuore, imparare a essere una brava persona e realizzare il suo sogno: diventare un famoso giornalista. Ma un giorno Eli e August trovano, dietro l’anta di un armadio di casa, un misterioso ripostiglio. Dentro c’è uno sgabello e sullo sgabello uno strano telefono rosso. Il telefono squilla, e da quel momento la vita di Eli Bell viene catapultata in un’avventura decisamente rischiosa che lo porta al cospetto di Tytus Broz, il più pericoloso spacciatore della città. Eppure c’è qualcosa di ancora più pericoloso che lo attende: sta per innamorarsi, e questo sconvolgerà definitivamente il suo universo.

Felix Cameron (Penguin Bloom) sarà dunque il giovane Eli, mentre Lee Tiger Halley (Featherweight) Gus Bell. Fimmel interpreterà il violento patrigno Lyle Orlik, Baker il padre assente Robert Bell e Tonkin la madre Frances Bell. Bryan Brown (Cocktail), Anthony La Paglia (Nitram) e Sophie Wilde (You Don’t Know Me) saranno altri personaggi centrali delle vite dei bambini. Il cast principale di Boy Swallows Universe è composto anche da Christopher James Baker (True Detective), HaiHa Le (Hungry Ghost), Deborah Mailman (Total Control), Ben O’Toole (Detroit), Zachary Wan (Never Too Late), Millie Donaldson e Eloise Rothfield.

John Collee (Master and Commander, Happy Feet) adatterà il romanzo per il piccolo schermo, mentre l’australiana Brouhaha Entertainment collaborerà con Anonymous Content e Chapter One per la produzione.

Diffusa in rete anche la prima foto dal set. Eccola di seguito:

FONTE: Deadline