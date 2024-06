Rhea Seehorn ha commentato le critiche rivolte ad Anna Gunn, interprete di Skyler White nella serie Breaking Bad.

L’attrice, intervistata da The Hollywood Reporter, ha infatti lodato l’interpretazione della collega e quella di Betsy Brandt, interprete di Marie Schrader, spiegando come l’abbiano influenzata durante la sua preparazione per il ruolo di Kim nello spinoff con star Bob Odenkirk.

Rhea ha sottolineato:

Sono rimasta conquistata perché penso che Anna sia brillante. Ha soddisfatto le richieste del suo ruolo e come si reagirebbe se tuo marito si stesse comportando in quel modo e facendo quelle cose. Quindi ho continuato a sperare di essere all’altezza di quanto è stata grandiosa… Ho pensato: ‘Cosa accadrebbe se mi paragonassero a Gunn e Betsy e non sarò all’altezza?’. Ero davvero preoccupata che i fan non avrebbero accettato chi non faceva parte della famiglia di Breaking Bad.

Seehorn ha quindi aggiunto:

Dal punto di vista storico, le persone hanno la tendenza a non apprezzare chiunque sia un ostacolo per il loro eroe o persino per l’anti-eroe. Quindi può accadere, ma certamente, quando va troppo oltre e puzza di sessimo, bullismo e abusi, allora non si tratta più della storia. Quindi sono felice di sapere che ora stia ricevendo una diversa accoglienza per il suo ruolo. Quella è la reazione che avrebbe sempre dovuto avere.

Che ne pensate dei commenti di Rhea Seehorn alle critiche rivolte ad Anna Gunn per il suo ruolo in Breaking Bad?

