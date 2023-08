Sugli schermi americani di FX ha preso il via la stagione 4 di Breeders e i protagonisti Martin Freeman e Daisy Haggard hanno commentato il salto temporale compiuto nei nuovi episodi.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete anticipazioni.

Nelle prime puntate si scopre infatti che la quarta stagione della serie è ambientata dopo cinque anni e Luke, che ora ha 18 anni, sta per andare a vivere con la famiglia della sua fidanzata Maya perché la giovane è incinta.

Paul e Ally vengono così a scoprire che stanno per diventare nonni durante la cena di Natale.

Freeman, intervistato da TVLine, ha dichiarato:

L’interprete di Paul ha aggiunto:

Ha una fidanzata adorabile a cui vogliamo realmente bene. Quando riceviamo la notizia sconvolgente, ovviamente è uno shock enorme. Paul e Ally non erano ragazzini quando ha iniziato ad avere figli. Sono delle persone piuttosto mature. Quindi per la nostra famiglia iniziare ad aggiungere un nuovo membro alla famiglia così presto, ovviamente è uno shock! Non era affatto quello il nostro piano.

Haggard ha aggiunto:

La salute dei genitori di Paul sta inoltre peggiorando e i protagonisti sembravano pronti a lasciarsi, ma Daisy ha ammesso che non aveva alcuna idea riguardante il futuro dei protagonisti:

Ho pensato: ‘Saranno insieme all’inizio della stagione?’. Ma hanno affrontato quel particolare periodo tempestoso solo per trovare se stessi in altre acque pericoloso, come accade in Breeders. Fondamentalmente, sono sempre stati buoni amici a hanno avuto un rapporto realmente buono. Semplicemente hanno raggiunto uno di quei momenti in cui non sai se tornerai, o se sarà possibile farlo. In realtà allontanandosi un po’ e, in un certo senso, ammettere la sconfitta riguardante aver perso per quanto riguarda il loro rapporto, è scomparsa la pressione e si sono lentamente ritrovati.