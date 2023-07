Lo sciopero degli attori e degli sceneggiatori ha portato FX a posticipare la data di uscita di A Murder at the End of the World, la nuova serie creata da Brit Marling e Zal Batmanglij, passando dal 29 agosto al mese di novembre.

Lo show avrebbe infatti dovuto debuttare senza eventi promozionali alla presenza del cast o interviste con gli attori e gli autori delle puntate, rendendo così complicato far parlare del progetto sui mezzi di comunicazione.

Che ne pensate? Siete dispiaciuti che la data di uscita di A Murder at the End of the World sia stata posticipata?

Il progetto ha come protagonisti Emma Corrin, Clive Owen, Harris Dickinson e Brit Marling.

La nuova serie, di genere mystery, segue Darby Hart (Corrin) e altri otto ospiti di un miliardario che conduce una vita da recluso (Owen) che li ha invitati a trascorrere del tempo in una dimora spettacolare e isolata. Quando uno di loro viene trovato morto, Darby deve usare tutte le sue abilità per dimostrare che si è trattato di un omicidio e prima che il killer colpisca di nuovo.

Nel cast ci sono anche Alice Braga, Joan Chen, Raúl Esparza, Jermaine Fowler, Ryan J. Haddad, Pegah Ferydoni, Javed Khan, Louis Cancelmi, Edoardo Ballerini, Britian Seibert, Christopher Gurr, Kellan Tetlow, Daniel Olson e Neal Huff.

La serie è stata creata e diretta da Brit Marling e Zal Batmangliji, coinvolti anche come produttori. La prima stagione è composta da sette episodi, girati in Islanda, New Jersey e Utah.

Fonte: Deadline



