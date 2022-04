Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nella stagione 2 diviene introdotto il personaggio di, interpretato da, che lavora come apprendista nella casa editrice usata dae stringe un’amicizia con(Claudia Jessie) che potrebbe trasformarsi in una storia d’amore.

L’attore ha ora commentato la reazione dei fan alla coppia già soprannominata Theloise:

Mi rende così felice perché, forse devi farlo essendo un attore, ma amo la loro storia e mi hanno convinto come coppia. Ho pensato che dovrebbero stare insieme, sono perfetti uno per l’altra. Quindi quando ci sono persone da ogni parte del mondo che pensano nello stesso modo e si emozionano come accaduto a noi quando stavamo lavorando alla serie è una delle cose più soddisfacenti come attore perché significa che non sei impazzito.

Calam ha inoltre sottolineato di essere convinto che la Regina Charlotte, se sapesse quello che sta realmente accadendo, approverebbe la relazione anche se va contro ogni regola della società dell’epoca perché apprezza e sostiene il vero amore. Lynch, parlando di Penelope, ha invece dichiarato:

Si è messa in un caos totale. Si può capire perché l’ha fatto e quella è la bellezza di come è stata scritta la serie e dell’interpretazione di Nicola, si può capire che si è trovata in una situazione difficile in cui o lasci agire la tua amica e forse verrà scoperta o devi pugnalarla alle spalle per proteggerla. Non so. Ma inoltre sono giovani e sta cercando qualcosa che funzioni.

Lynch ha svelato che aveva fatto l’audizione per i ruoli di Colin e Benedict. I produttori lo hanno apprezzato, ma non lo ritenevano adatto a quei ruoli. Netflix e Shondaland lo hanno poi contattato per proporgli un personaggio che non esiste nei romanzi di Julia Quinn e hanno mantenuto la segretezza, usando persino il titolo Waterloo al posto di Bridgerton. L’attore ha accettato senza leggere gli script e ha parlato con lo showrunner che gli ha svelato i dettagli di Theo:

Ho pensato ‘Devo fare parte di questo progetto’. E ho amato quello che sembrava essere Theo fin da quel momento e dalle scene proposte. Ho reagito pensando ‘Mi piace questo ragazzo e lo capisco’.

Lynch ha inoltre lodato il lavoro dell’interprepte di Eloise sottolineando che è una persona meravigliosa e non si può mai sapere come interpreterà una scena perché in ogni ciak è diversa e molto realistica.

Calam ha inoltre sottolineato che gli piacerebbe vedere Theo nella terza stagione alle prese con la relazione con Eloise:

Penso che sarebbe interessante vederlo nel suo mondo, si vedrebbe un lato totalmente inedito di Eloise perché è adorabile e ha tanto amore da dare. E penso sarebbe incredibilmente dolce e tenero vederla prendersi cura di lui a un ballo, vederlo mentre prova a muoversi in quel mondo senza sapere cosa sta realmente accadendo, odiandolo e al tempo stesso amandolo.

Che ne pensate? Vi piace la coppia composta da Eloise e Theo nella stagione 2 di Bridgerton?

Fonte: The Wrap