I personaggi interpretati da Nicola Coughlan e Claudia Jessie sono infatti protagonisti di una delle scene più importanti del finale di stagione, momento che avrà sicuramente delle conseguenze nella storia delle due ragazze.

Nell’episodio si assiste al momento in cui Eloise scopre che Lady Whistledown è in realtà la sua migliore amica e reagisce in modo molto negativo alla situazione, sottolineando quanta sofferenza abbiano causato i suoi commenti. Penelope, tuttavia, si difende e continua la sua attività come Lady Whistledown.

Chris Van Dusen, intervistato da Entertainment Weekly, ha quindi spiegato:

Questa stagione è così affascinante per Penelope Featherington. Abbiamo potuto vedere questo lato totalmente diverso dell’Operazione Lady Whistledown. Eloise Bridgerton è ai balli con lei, situazione che rende la vita di Penelope… ancora più difficile.

Lo showrunner ha proseguito raccontando:

Eloise mette poi insieme tutti i pezzi e capisce che Penelope è Lady Whistledown. Quella lite tra i due personaggi è brutale e devastante, come volevo che fosse.

Van Dusen ha ribadito che si tratta di una delle sue scene preferite:

Nicola e Claudia hanno realizzato una performance incredibile.

Chris ha infine anticipato parlando del futuro dei personaggi:

Alla fine della stagione, hanno strappato via a Penelope ogni cosa. Ha perso la sua migliore amica. Ha perso la sua cotta per Colin Bridgerton dopo averlo sentito mentre parlava con i suoi amici. Ha perso il suo alter ego. Per me è stato affascinante capire cosa farà dopo Penelope. Ed è quello a cui abbiamo risposto negli ultimi momenti del finale.

Fonte: EW