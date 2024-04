La stagione 3 di Bridgerton sta per arrivare e Adjoa Andoh ha lodato la storia d’amore con al centro Penelope Featherington, interpretata da Nicola Coughlan, che verrà mostrata negli episodi inediti.

L’attrice, intervistata da Virgin Radio, ha infatti spiegato:

Adjoa ha ribadito che il personaggio è qualcuno che non viene mai notato, ma che possiede qualcosa di speciale:

Lo so per esperienza personale e in base alla storia di molte persone. Si è sempre la ragazzina che era un po’ in disparte e non veniva necessariamente invitata a tutte le feste.