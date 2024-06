In Bridgerton 3, abbiamo conosciuto Michaela Sterling, interpretata da Masali Baduza, versione di genere invertito del Michael Stirling dal libro di Francesca Bridgerton e chiaro oggetto dell’interesse amoroso futuro della giovane interpretata da Hannah Dodd.

La showrunner della serie Jess Brownell ha spiegato che questo cambiamento è stato approvato da Julia Quinn, autrice dei romanzi su cui si basa la produzione di Netflix e Shondaland.

Ad esempio, quando ho deciso di raccontare una storia queer con Francesca, ho parlato con Julia Quinn e ho ottenuto la sua benedizione. Abbiamo discusso del fatto che, con quasi ogni libro, ci sarebbe stata una parte del fandom dispiaciuta nel vedere i loro personaggi preferiti cambiati. Non credo ci sia un libro in cui questo non accadrebbe, quindi per me si trattava solo della storia e dei personaggi. Dato che il libro di Francesca – per me – risuonava in quel modo, mi è sembrato una naturale adattamento.