Il costumista John Glaser ha parlato del vestito rosso indossato da Cressida Cowper nel sesto episodio della stagione 3 di Bridgerton, spiegandone la creazione e il significato.

L’artista ha spiegato:

È traslucido, quindi non è gigantesco o pesante. Ha ancora del mistero che lo circonda. Non sei realmente sicuro dove si fermi, dove inizi, e non si è nemmeno realmente sicuro che sia un abito rosso.

L’abito è infatti stato realizzato stratificando del tessuto rosa acceso e rosso borgogna, combinazione che dà vita a un rosso molto dinamico.

Glaser ha inoltre spiegato che il suo team, per la terza stagione, ha aumentato l’altezza delle maniche degli abiti indossati del personaggio, dando l’impressione fossero quasi un’armatura, elemento ispirato agli eventi con al centro il personaggio nel corso della stagione. Per questo motivo, inoltre, è stato aggiunto un fiocco al vestito rosso:

Quello è come un vestito che dice ‘Fanc**o’ quando entra nella stanza.

Per creare il look di Penelope, invece, ci si è ispirati agli abiti del 1820, provando a trasmettere l’idea che abbia preso il controllo della sua vita, senza seguire i colori e le silhouette che la madre aveva scelto per lei nelle precedenti stagioni.

Altre fonti di ispirazione per il personaggio sono state star come Marilyn Monroe, Grace Kelly e Audrey Hepburn:

Quando guardi qualcuno di famoso in una di quelle foto in bianco e nero… Ti ricordi come fosse bellissima, ma non ti viene realmente in mente cosa stava indossando. Ed è quello che stavamo cercando di ottenere, come se quello che stanno indossando sia bellissimo, ma non qualcosa che si nota, fa semplicemente parte di loro.

Le tonalità dei colori sono più delicate, in modo da non distrarre, e questo ha aiutato Penelope a brillare e prendere vita, mentre cerca di mantenere la sua identità segreta come Lady Whistledown.

Bridgerton, inoltre, è frutto della fantasia, quindi Glaser ha ribadito che hanno potuto allontanarsi dall’accuratezza storica.

