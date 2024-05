La showrunner di Bridgerton ha parlato della storia di Francesca nella stagione 3, la cui prima parte ha debuttato oggi su Netflix.

Jess Brownell, intervistata da TUDUM, ha ricordato che la giovane non dice sempre quello che sta provando, a differenza del resto della sua famiglia, quindi si è sempre cercato di avere dei piccoli modi per suggerire alle persone che c’è più di quanto si possa pensare perché ha un mondo interiore davvero ricco.

L’interprete di Francesca, Hannah Dodd, ha invece spiegato:

C’è decisamente un’aria di innocenza che la circonda. Le debuttanti sono così giovani. Anche se sono preparate a questi momenti da tutta la vita, non si può replicare un ballo o avere dei corteggiatori che non hai mai incontrato e che vengono da te. Non sai come si svolgeranno quelle conversazioni.

L’attrice ha aggiunto:

Non sta lottando contro la situazione. Andrà a questi balli. Sta cercando di trovare un marito. Penso che la differenza sia che non è entusiasta. Non ha trascorso la sua intera vita sognando come sarà il giorno delle sue nozze e come sarà suo marito. Sa semplicemente che è arrivato il suo momento e questo è parte della vita, e ora è arrivato il momento.