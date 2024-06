Vi abbiamo già spiegato, riportando le parole della showrunner Jess Brownell, che la svolta queer della storia di Francesca in Bridgerton 3 è stata approvata e “benedetta” dall’autrice dei romanzi alla base, Julia Quinn.

Alcuni fan dei romanzi sono comunque rimasti delusi dalla scelta narrativa effettuata tanto che proprio Julia Quinn ha deciso di prendere parola via social chiedendo al fandom di avere fede in lei e in quello che Shondaland sta facendo e intende fare col prosieguo della serie.

Nel post, che trovate qua sotto, scrive fra le altre cose:

Grazie ai lettori e ai fan per i commenti. Sono grata per la vostra comprensione e toccata dal vostro profondo trasporto verso i personaggi del mondo di Bridgerton. Vi chiedo di concedere a me e al team di Shondaland un po’ di fiducia mentre andiamo avanti con la serie. Penso che, alla fine, avremo due storie, una sulla pagina e una sullo schermo, e saranno entrambe belle ed emozionanti.

