Con la terza stagione di Bridgerton tornano anche le cover “classiche” delle canzoni pop più amate. Nella colonna sonora della prima parte di questa stagione 3 compaiono star come Billie Eilish e Taylor Swift, assieme a Gayle, Pitbull e altri artisti amatissimi.

Non solo: nella seconda parte, in uscita il 13 giugno, anche la prima canzone originale della serie, intitolata “All I Want”.

A proposito di Give Me Everything di Pitbull, utilizzata nella famosa scena del cocchio, il supervisore alle musiche Justin Kamps ha spiegato al sito Tudum:

Penso che tutti siano rimasti un po’ scioccati dal fatto che ci siamo innamorati così tanto di questa cover di una canzone di Pitbull per questa sequenza, tra tutte le cose. Ma la canzone è incredibile, ha questa fantastica crescita, ed è proprio quello di cui la scena aveva bisogno. Necessitava di questa anticipazione e poi di un’esplosione nel ritornello principale della canzone mentre vediamo cosa sta succedendo sullo schermo.”

Aggiunge il compositore Kris Bowers: “C’è una sensazione molto più spensierata, penso, in questa stagione. Ci sono ovviamente alti e bassi che abbiamo sempre in questo show. Ma con Colin e Pen che sono amici, c’è imbarazzo nelle loro interazioni – e in questa stagione ci sono così tante storie in cui immergersi — c’è molto divertimento e leggerezza da vivere attraverso la musica e i momenti comici.”

Bowers ha creato nuovi temi musicali per i “nuovi” Penelope e Colin, che passano dalla timidezza all’essere più smaliziati.

Bowers ha anche composto una versione musicale della canzone originale “All I Want,” scritta da Rogét Chahayed (Doja Cat, “Kiss Me More”), Wesley Singerman (Jennifer Lopez, “Butterfly”), Taylor Dexter (Joji, “Die for You”), e Nicole Cohen (Meghan Trainor, “Sensitive”). Tori Kelly ha eseguito la canzone a un evento live qualche giorno f

Bridgerton 3: le cover della prima parte

Episodio 1

“abcdefu”

(Gayle) by Vitula

“Che modo di dare il via alle cover per la stagione,” dice Kamps. “Penso che Gayle stessa sia davvero tosta. E se hai mai visto Gayle esibirsi quando inizia la canzone, tutti la cantano ad alta voce, ed è un’energia grandiosa. L’atteggiamento di quella canzone riflette veramente quello che Penelope sta provando in quel momento e la sua forza — essere là fuori, e quell’energia che attira l’attenzione e gli sguardi di tutti nella stanza.”

Episodio 2

“Dynamite”

(BTS) by Vitamin String Quartet

“La sentiremo durante una delle sequenze di ballo,” dice Kamps. “È una canzone perfetta, leggera e danzante, a cui i nostri ballerini sono stati coreografati.”

“Jealous”

(Nick Jonas) by Shimmer

“È in sottofondo quando Penelope scopre finalmente che si sta divertendo a parlare con uno dei pretendenti e sta passando un bel momento, e Colin se ne accorge dall’altra parte della stanza e, sì, forse comincia a sentirsi un po’ geloso,” dice Kamps. “È una delle canzoni preferite di mia moglie ed è una melodia fantastica.”

Episodio 3

“Cheap Thrills”

(Sia) by Vitamin String Quartet

“Questa è la canzone che ci introduce al Ballo dell’Innovazione, credo si chiami così, dove sono esposte tutte queste tecnologie futuristiche,” dice Kamps. “Un’altra traccia incredibile.​⬤

“Happier Than Ever”

(Billie Eilish) by Vitamin String Quartet

“Questa canzone è stata effettivamente usata sul set per la coreografia di questa scena, il che non succede sempre,” dice Kamps. “È un altro momento speciale, era la canzone giusta per quel ballo e aveva anche senso a livello tematico. Colin osserva Penelope ballare con Lord Debling proprio mentre stava quasi trovando il coraggio per dirle qualcosa sui suoi sentimenti, e poi deve stare lì a guardare mentre Penelope balla con Lord Debling invece che con lui.”

Episodio 4

“Snow on the Beach”

(Taylor Swift and Lana Del Rey) by Atwood Quartet

“Ogni anno è l’anno di Taylor, come sappiamo, e ora è più grande che mai,” dice Kamps. “Sono molto eccitato che ci abbiano dato il permesso di usare la canzone perché penso che sia un momento bellissimo. È il momento in cui Colin finalmente decide di fare qualcosa con questi sentimenti che ha cominciato a provare durante i primi quattro episodi e fa la cosa sorprendente di interrompere il ballo per parlare con Penelope. Penelope è scioccata da ciò che sta accadendo — non riesce a credere che questo stia succedendo a lei, che è quello di cui parla il testo della canzone.”

“Give Me Everything”

(Pitbull) by Archer Marsh

“È un po’ fuori dal suono delle cover che normalmente sentiamo,” spiega Kamps. “Vira quasi verso un suono pop, solo perché la canzone originale è una traccia pop davvero coinvolgente. C’è finalmente un’esplosione di emozioni per questi due personaggi in questo momento, e sento che la canzone riflette davvero l’attimo. È come dire, ‘Ecco qua. Dai tutto te stesso. Andiamo. Facciamolo.’ E penso che darà ai fan e a tutti coloro che aspettavano questo momento… una soddisfazione catartica.”

