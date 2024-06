Nella giornata di domani arriverà su Netflix la parte 2 della stagione 3 di Bridgerton e online sono stati svelati i titoli di cinque delle canzoni utilizzate nelle puntate inedite.

I brani confermati nelle prossime puntate sono:

Ariana Grande, POV

Coldplay, Yellow

Demi Lovato, Confident

Ellie Goulding, Lights

Imagine Dragons, Thunder

Taylor Swift, You Belong With Me

A scegliere i brani delle cover realizzate da Vitamin String Quartet è Kris Bowers che, in un’intervista a TUDUM, aveva spiegato:

Si tratta, penso in generale, di una sensazione un po’ più leggera. Ci sono ovviamente degli alti e bassi che abbiamo sempre in questo show. Ma con Colin e Pen che sono amici, con molte delle loro interazioni con un po’ di imbarazzo, e all’interno di questa stagione ci sono così tante storie in cui immergiamo, c’è così tanto divertimento e leggerezza che viviamo con la musica e i momenti comici.

In precedenza erano già state realizzate cover di Taylor Swift e Ariana Grande: nella prima stagione i fan avevano sentito Wildest Dreams e thank u, next, mentre nella terza stagione c’è stato spazio per Snow on the Beach.

