La stagione 3 diavrà al centro Penelope e Colin, i personaggi interpretati da Nicola Coughlan e Luke Newton e la showrunner Jess Brownell ha spiegato il motivo del cambiamento rispetto ai romanzi.

La sceneggiatrice e produttrice ha dichiarato a Variety:

Penso sia realmente arrivato il momento di Colin e Penelope perché abbiamo visto entrambi questi attori sui nostri schermi fin dalla prima stagione, siamo già un po’ coinvolti nella loro storia. Sappiamo chi sono come persone. Provo la sensazione che, specialmente nell’ultima stagione, ci siano questi momenti di tensione tra di loroin cui Colin arriva quasi a rendersi conto che Penelope prova dei sentimenti nei suoi confronti ma non lo capisce del tutto. Invece che alimentare quella dinamica, volevamo arrivare alla loro stagione. Sembra il momento perfetto.

La showrunner ha sottolineato che la serie, che segue molti protagonisti in contemporeanea, è già diversa rispetta ai romanzi che tra le pagine raccontano la storia di una coppia per volta con qualche apparizione degli altri personaggi. Benedict sarà comunque una parte importante della terza stagione i cui appariranno tutti gli altri membri della famiglia Bridgerton.

Brownell ha sottolineato:

Quei momenti in cui l’intera famiglia è insieme rendono la serie quello che è e ci fa tutti, penso, voler essere un membro dei Bridgerton. Quindi vedrete Daphne, Anthony e Kate, anche se non so per quanto, ma dovrete sintonizzarvi per scoprirlo.