In Bridgerton 3 non c’è alcuna traccia della Daphne di Phoebe Dynevor e del Simon di Regé-Jean Page, una doppia assenza che viene così spiegata dalla showrunner della serie, Jess Brownell:

C’era una versione delle sceneggiature di questa stagione in cui, al matrimonio di Penelope e Colin, avevamo inserito una battuta sul fatto che “Oh, Daphne desidera poter essere qui, ma è di nuovo incinta,” oppure “Daphne e Simon? Li ho appena visti, sono seduti laggiù!”. Ma la verità è che diventa un po’ complicato menzionarli e poi non vederli. Ma sono fermamente convinta che, nella mia mente, fanno ancora parte dell’universo. Ovviamente, nello show televisivo, non si vede ogni parte della vita di queste persone. E così continueranno a vedere Daphne e Simon, Daphne e Simon continueranno a intervenire nelle vite della famiglia, solo non nel momento in cui la macchina da presa si trova lì, stranamente!