La storia di Penelope e Colin nella stagione 3 di Bridgerton contiene un importante cambiamento rispetto ai romanzi di Julia Quinn, ora spiegato dalla showrunner.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Negli ultimi minuti della terza stagione avviene un salto temporale e si scopre che i due giovani hanno avuto un figlio, il primo maschio avuto dalle sorelle Featherington, situazione che lo rende quindi l’erede della famiglia. Tra le pagine, Penelope e Colin hanno invece una figlia e la chiamano Agatha, in omaggio a Lady Danbury con cui la ragazza ha un profondo legame.

Jess Brownell, intervistata da TVLine, ha quindi spiegato:

Avevamo gettato le basi per questa ‘corsa’ con i Featherington e sembrava una giustizia poetica che la vincesse Penelope. Dopo essere stata trattata in quel modo dalla sua famiglia, come se fosse inferiore, il fatto che ora sia, sotto molti aspetti, la matriarca della sua famiglia sembrava un modo davvero adorabile per concludere la sua storia.