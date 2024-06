Simone Ashley, Kate Sharma nella serie, è intervenuta in difesa della protagonista di Bridgerton 3 Nicola Coughlan, vittima nelle ultime settimane di commenti all’insegna del body-shaming.

Interpellata in merito al Monte-Carlo Television Festival si è così espressa:

Sì, gli haters odiano, e penso che tutti possiamo capire cosa stia passando, ma non credo proprio che lei consentirà a tutto questo d’infastidirla troppo. Ha una carriera lunga e fruttuosa e un’intera vita davanti a sé. E io credo davvero in lei, come il resto del mondo. Penso che Nicola stia davvero volando alto. È una donna splendida, forte, sicura di sé, intelligente, vederla fare questo tour promozionale e diffondere tanta gioia e ispirazione a tutti — specialmente alle donne — in tutto il mondo è bellissimo. E anche io sono ispirata da lei. È anche una persona davvero gentile, e penso che questa sia una lingua universale a cui le persone possono relazionarsi.