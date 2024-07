La stagione 3 di Bridgerton è entrata ufficialmente nella lista dei titoli di Netflix più popolari di sempre con un totale di 91,9 milioni di visualizzazioni dal debutto del 16 maggio.

La stagione si è quindi posizionata al decimo posto della classifica dei progetti seriali realizzati in inglese più visti di sempre, realizzata dalla piattaforma di streaming basandosi sui dati ottenuti nei primi 91 giorni di presenza in catalogo.

Gli episodi della terza stagione hanno raggiunto il risultato in soli 45 giorni, facendo quindi ipotizzare che il terzo capitolo di Bridgerton potrà salire ancora di qualche posizione.

La stagione è stata suddivisa in due parti, situazione ha reso possibile l’inserimento nella classifica dei titoli più visti solo dopo il 13 giugno, quando hanno debuttato le ultime quattro puntate e il totale delle visualizzazioni è ripartito da zero, visto che Netflix calcola le visualizzazioni dividendo gli streaming totali per la durata.

Il 9 giugno le prime quattro puntate hanno raggiunto da sole quota 88,9 milioni di visualizzazioni.

La serie prodotta da Shonda Rhimes, con la stagione 2, è inoltre al nono posto tra le serie in inglese più viste di sempre con 93,8 milioni di visualizzazioni in 91 giorni, mentre la prima è alla quarta posizione con 113,3 milioni di visualizzazioni.

La stagione 3 di Bridgerton è inoltre il titolo più visto dal 24 al 30 giugno con 6,6 milioni di visualizzazioni.

