Victor Alli interpreta in Bridgerton il ruolo di John Stirling e ha rivelato il futuro del suo personaggio e quello di Hannah Dodd, interprete di Francesca.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni sul finale della stagione 3!

Nell’ultimo episodio John e Francesca si sono sposati e partono con destinazione la Scozia, insieme a Eloise (Claudia Jessie) e la cugina del giovane, Michaela (Masali Baduza).

Victor ha spiegato:

L’attore è convinto che il fatto che la coppia sia insieme ad alcuni membri delle rispettive famiglie sarà davvero divertente, oltre al fatto che i due giovani vorranno formare una famiglia nella tranquillità della Scozia.

Tra le pagine dei romanzi di Julia Quinn non esiste Michaela, ma un cugino chiamato Michael che corteggia Francesca e poi la sposa dopo la morte del primo marito della ragazza.

Alli ha commentato l’introduzione del personaggio dichiarando:

Victor ha inoltre commentato quanto potrebbe accadere a Francesca:

Sarà piuttosto dura perdere il marito. Qualcuno che ha amato o forse ama ancora se ne andrà. Quello è difficile. E diventa una vedova piuttosto presto, e sarà così dura. Non abbiamo visto nulla di quel tipo per i fratelli, per i membri della famiglia Bridgerton. Quindi sarà così complicato e non so come la affronterà. Non so cosa affronterà o le sfide che dovrà superare, ma la mia speranza è che sia in grado di farlo.