Fra i nuovi personaggi introdotti nelle prime quattro puntate di Bridgerton 3 troviamo anche il John Stirling di Victor Alli.

Nel corso di un’intervista rilasciata a Deadline, Victor Alli ha anche svelato come si è spoilerato il futuro del suo personaggio dopo aver ricevuto la notizia dell’ingaggio per Bridgerton 3.

Ovviamente, se non volete sapere di cosa si tratti, evitate di proseguire nella lettura.

Non avevo idea (che sarebbe morto, ndr.). Non sapevo per chi stavo facendo l’audizione. Penso che nel copione ci fosse scritto James o qualcosa del genere, un nome diverso. Tutto era piuttosto segreto. È stato prima della lettura per la chemistry che mi hanno detto, “Incontrerai Hannah Dodd, che interpreta Francesca, e leggerai per il personaggio di John Stirling, Conte di Kilmartin”. Non sapevo se fosse un personaggio del libro. Così ho cercato il suo nome su Google. È apparso un libro, When He Was Wicked. E io ho pensato, “Oh, è nel libro”. Così ne ho letto un po’ il giorno prima dell’audizione. Poi ho visto che moriva. Al che ho pensato “No!”. Che è piuttosto triste.

Ma sono alquanto contento di non aver saputo molto a riguardo. Penso che affrontarlo quasi alla cieca abbia reso tutto più eccitante, perché ci sono state molte più sorprese lungo il percorso. Mi è piaciuto davvero tanto. Per il resto si è trattato, letteralmente, solo di compartimentare. Nessuno anticipa la propria morte… Mi sono goduto il momento – i balli, la danza… mi sono goduto l’essere semplicemente nel momento e me li sono goduti tutti senza pensare a cosa sarebbe successo dopo.