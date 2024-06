Oggi sono finalmente arrivate in streaming su Netflix le puntate del secondo blocco di Bridgerton 3 e, inevitabilmente, è tempo di proiettarsi direttamente verso la stagione 4.

Ed è proprio di Bridgerton 4 che la showrunner Jess Brownell ha discusso, insieme all’Hollywood Reporter, a margine della premiere londinese di ieri. La showrunner ha spiegato che prima di poter vedere la quarta stagione passeranno almeno due anni, ma, assicura, si tratterà di uno dei suoi “migliori lavori”.

Commentando come, nelle interviste, abbia spesso e volentieri rischiato di dire qualcosa di troppo circa quelli che saranno i protagonisti di Bridgerton 4, dice:

Circa le tempistiche aggiunge:

Stiamo lavorando per cercare di far uscire le stagioni più rapidamente, ma ci vogliono otto mesi per girare e poi le puntate devono essere montate, e poi devono essere doppiate in ogni lingua. E anche la scrittura richiede molto tempo, quindi ci vorranno circa di due anni. Stiamo cercando di accelerare, ma siamo comunque in quel range temporale.