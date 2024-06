Il casting della stagione 4 di Bridgerton sembra sia attualmente in corso e un dettaglio anticipa qualche dettaglio di un personaggio in arrivo nella serie tratta dai romanzi di Julia Quinn.

I produttori sembra siano alla ricerca di un’attrice che interpreti Emily, personaggio che dovrebbe avere circa 24-30 anni ed è descritto come “fortunata, infinitamente piena di risorse e con qualche difficoltà a fidarsi degli altri”. L’attrice ricercata dovrebbe essere di origine asiatica e il ruolo richiede delle scene di nudo e di sesso, elemento che ha fatto ipotizzare sia un nuovo interesse sentimentale per uno dei fratelli Bridgerton.

Jess Brownell, showrunner della serie, ha confermato che i fan dovranno attendere circa 2 anni prima di vedere le nuove puntate, tuttavia la produzione dovrebbe iniziare nei prossimi mesi.

Secondo le ipotesi dei fan, Emily potrebbe essere un nome in codice per il personaggio di Sophie Beckett che, nei romanzi, ha una storia d’amore con Benedict Bridgerton. Non è però certo che non si tratti di un personaggio inedito creato appositamente per lo show, lasciando quindi aperta ogni possibilità.

Fonte: Collider

