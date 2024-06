Luke Thompson ha commentato le ipotesi che Benedict Bridgerton sia al centro della stagione 4 della serie prodotta per Netflix da Shondaland.

L’attore era ospite dello show The View insieme a Golda Rosheuvel e ha inizialmente ironizzato sulla domanda dichiarando che era troppo personale. Thompson ha quindi aggiunto:

Non lo so. Quello che so è che è così adorabile e che una delle cose migliori di un lavoro televisivo è che puoi realmente esplorare un personaggio a lungo e aggiungere dei dettagli lentamente fino a quando posso continuare a farlo.