Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La showrunner di Bridgerton, Jess Brownell, ha commentato il finale della stagione 3 e anticipato qualche dettaglio del capitolo 4 della storia e sulla storia dei possibili protagonisti.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Negli ultimi minuti della puntata viene introdotta Michaela, la cugina di John Stirling, il marito di Francesca. Tra le pagine dei romanzi di Julia Quinn il personaggio è un uomo e Jess ha spiegato che leggendo il romanzo dedicato a Francesca si è immedesimata in lei come donna queer. La showrunner ha sottolineato che la scrittrice probabilmente aveva intenzione di mostrare come la giovane, essendo introversa, si senta diversa dagli altri, e ha aggiunto:

Ma per molti di noi, nella comunità queer, quella sensazione di sentirsi diversi è una parte delle nostre storie. Ho pensato che ci fosse un terreno fertile dal punto di vista tematico nel suo libro per poter raccontare una storia queer. Ci sono inoltre alcuni elementi della sua storia che ci permettono di assicurarci che potremo raccontare un lieto fine davvero bello per Francesca e Michaela. Era importante per me raccontare una storia queer principale per poter dare loro un lieto fine, come abbiamo con ogni altra coppia.

Brownell ha inoltre ricordato come la relazione con John fosse amata da tutti nel team degli autori e la rivelazione di un nuovo lato di Francesca non intaccherà quello che ha con John:

Personalmente non credo in una gerarchia nei rapporti. Ogni relazione è diversa e molti tipi diversi di amore sono validi. Il tipo di amore che prova per John è davvero reale. Si basa sull’avere un compagno, sull’amicizia, sul rispetto e sugli interessi in comune piuttosto che forse sulla passione. Ma la passione è solo uno degli elementi di una relazione. Andando avanti spero di poter raccontare una storia davvero piena di sfumature su Francesca che ha due grandi amori nella sua vita.

La showrunner ha quindi spiegato che non può dire chi sarà protagonista della stagione 4, pur ammettendo:

Si tratta o di Benedict, Eloise o Francesca. Tutti loro hanno nel proprio futuro molto per crescere ed è qualcosa di davvero voluto.

La scelta verrà annunciata, come è stato svelato a Reuters, molto presto:

Posso dirvi che sarà estremamente interessante. Penso che come autore si affini le proprie abilità con ogni stagione. E come showrunner penso di aver imparato molto sul lavoro in questa stagione, ma ora sto realmente divertendomi e godendomi questo momento.

Nel futuro di Bridgerton si andrà anche in Scozia, ma Jess non può ancora dire quando.

Masali Baduza è stata scelta per il ruolo di Michaela e l’hanno fatta venire dal Sud Africa non appena hanno visto la sua audizione, decidendo che la volevano vedere insieme a Hannah, interprete di Francesca:

Ricordo il momento in cui l’ha incontrata. Dopo che Masali se ne è andata, Hannah ha detto: ‘Bene, è lei’. Hannah poteva sentirlo. Lei è un’attrice incredibile e noi due abbiamo parlato molto dell’importanza del ruolo e del suo peso. Lei si è avvicinata alla parte con un’energia meravigliosa. Non vedo l’ora che le persone possano conoscerla meglio. Sono solo triste perché l’hanno potuta incontrare per quei 10 secondi alla fine della stagione 3 perché è incredibile.

Rispetto alla storia di Michael raccontata tra le pagine, ovviamente, ci saranno dei cambiamenti, anche se gli autori cercheranno di rendere omaggio alle tematiche raccontate nel romanzo di Julia Quinn. Jess ha ricordato che per i fan dei libri il personaggio di Michael Stirling continuerà a esistere:

Gli spettatori queer non hanno avuto l’opportunità di vedersi rappresentati in modo importante nello show, che per altri aspetti è così inclusivo. Quindi vorrei chiedere alle persone di incanalare un po’ di empatia per quegli spettatori e capire l’importanza di permettere che si vedano rappresentati.

La scelta del rapporto tra Benedict, Lady Tilley e Paul, invece, rappresenta il modo in cui il personaggio cerca di capire il suo posto nella società e come possa rimanere sé stesso. Gli autori hanno quindi pensato che mostrare quel momento queer fosse un modo grandioso per raccontare la sua storia:

Penso sia bello avere dei diversi tipi di rappresentazione queer nello show. Ci sono così tanti tipi diversi di esperienze queer e di persone queer. Possiamo vederne una versione con Benedict e potremo vederne una versione davvero diversa in futuro con Francesca.

Che ne pensate dei possibili protagonisti della stagione 4 di Bridgerton? Chi vorreste al centro della trama?

Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Seguiteci anche su TikTok!

Fonte: Glamour, Reuters

I film e le serie imperdibili