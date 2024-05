Claudia Jessie interpreta Eloise nella serie Bridgerton e, intervistata da Digital Spy, l’attrice ha parlato della possibilità di essere la protagonista della stagione 4.

Negli episodi in arrivo su Netflix la prossima settimana i protagonisti saranno Penelope e Colin, interpretati da Nicola Coughlan e Luke Netwon.

Commentando le ipotesi che nel futuro capitolo dello show ci sia Eloise al centro, Claudia ha sottolineato:

Se mai dovesse accadere, mi sono fatta una bella rincorsa. Ho la sensazione che le persone venute prima di noi abbiano mostrato a tutti noi come si deve fare. Phoebe Dynevor l’ha affrontato in modo davvero meraviglioso. Ha fatto un lavoro così incredibile nel dare il via a questo show. E Jonathan Bailey e Simone Ashley, e ovviamente Regé-Jean Page della prima stagione, oltre a Nicola e Luke.

Jessie ha quindi aggiunto:

Più di ogni altra cosa, questo show ha un ensemble composto da così tante persone. Mi sembra come ogni stagione dia un’opportunità a tutti di brillare. Ma sì, mi sento grata per il periodo di preparazione, ma non vi dirò nulla. Perché non lo so. Non so davvero la risposta.