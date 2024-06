In un’intervista con People, Golda Rosheuvel, interprete della Regina Carlotta in Bridgerton, ha raccontato un retroscena sulla realizzazione della parrucca con cigni motorizzati che il suo personaggio sfoggia nella stagione 3 della serie Netflix. Ecco le sue parole:

Si tratta di un momento geniale di splendida creazione e di storytelling da parte dell’acconciatrice Erika Ökvist. Ci sono voluti due anni di lavoro perché tutto fosse approvato. Ci sono alcuni reparti che devono essere coinvolti nella realizzazione. C’è un pacco batteria da realizzare, ci sono dei fili da collegare. Lei ha sempre voluto fare una parrucca con un macchinario, ma il progetto si è evoluto nel corso dei due anni e alla fine abbiamo ottenuto quello che vedete sullo schermo.

Si tratta in particolare di un pezzo ispirato a un uovo Fabergé bianco, completo di sfondo dipinto ad olio e cigni di cristallo motorizzati incastonati all’interno. L’attrice ringrazia poi Ökvist per avere reso la parrucca “non così pesante” a differenza di altri capi d’abbigliamento indossati in passato.

Ricordiamo che la prima parte della stagione 3 di Bridgerton è disponibile su Netflix dallo scorso 16 maggio, la seconda è attesa invece per il 13 giugno: qui potete vedere il trailer. Trovate tutte le informazioni sullo show nella nostra scheda.

FONTE: People

