Negli episodi delladiil personaggio diavrà un nuovo volto:sostituirà infatti Ruby Stokes nel ruolo.

Il personaggio è maggiormente riservato rispetto agli altri membri della sua famiglia e si adegua alle questioni legate alla società, è pragmatica e ha senso dell’umorismo. La giovane, inoltre, sembra attirare l’attenzione degli altri quando meno lo desidera.

Nella prima stagione Francesca ha passato molto tempo da una zia a Bath, mentre nella seconda era presente nelle prime tre puntate per poi sparire nel nulla a causa degli impegni della sua interprete.

Il personaggio di Francesca è al centro del sesto romanzo di Julia Quinn dedicato alla famiglia Bridgerton, When He Was Wicked, tuttavia gli autori hanno spesso cambiato la storia rispetto ai romanzi e la serie potrebbe quindi darle maggiore spazio prima del previsto.

Ruby Stokes reciterà prossimamente in un’altra serie Netflix, Lockwood & Co, tratta dai romanzi di Jonathan Stroud.

Hannah Dodd, invece, è recentemente apparsa in Anatomia di uno scandalo.

Le riprese della terza stagione di Bridgerton, serie creata da Chris Van Dusen, inizieranno in estate a Londra. Jess Brownell avrà il ruolo di showrunner e farà parte del team di produttori insieme a Van Dusen, Shonda Rhimes, Betsy Beers e Tom Verica.

