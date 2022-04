Attenzione: l'articolo contiene spoiler

, protagonista della seconda, ha parlato delle sue aspettative nei confronti della storia dinelladi

L’attore, intervistato dal sito TheWrap, ha parlato dell’emozionante scena girata con Ruth Gemmell, interprete di Lady Violet, in cui il protagonista scopre che Kate (Simone Ashley) si è svegliata dopo il trauma subito cadendo da cavallo:

Penso che la mia recitazione sia istintiva, ma c’è qualcosa di realmente vivo e brillante nel lavorare con Ruth ed è così dannatamente intelligente. In realtà è stata una scena piuttosto emozionante. Ci sono state un paio di occasioni in questa stagione, nei flashback, in cui in una giornata dovevamo girare molti momenti emozionanti e, alla fine sono sceso al piano terra, penso dopo il momento in cui scopre di essere diventato il Visconte, e ho mangiato un pacchetto di patatine a e Ruth si è seduta lì, proprio dietro l’angolo, dicendo ‘Stai bene?’. E allora sono semplicemente scoppiato a piangere… Ed è stato ovviamente un momento piuttosto privato, ma era come una cosa che avviene quando sei in una vera squadra. Quando stai interpretando questo genere di parti è così brillante perché con Ruth, e tutti gli interpreti dei fratelli e delle sorelle, andiamo comunque d’accordo, ma è qualcosa di straordinario poter sviluppare quel tipo di legame in stile madre-figlio.

Bailey ha ribadito:

Quella scena sapevamo fosse davvero importante e in un certo senso concludeva il loro arco narrativo perché è una storia d’amore incredibile, quella tra Violet e il figlio Anthony, e penso che continuerà anche ora che ha trovato la sua Viscontessa e si scoprirà che conseguenze avrà in futuro. Ma sì, penso che fosse la persona più importante per lui prima dell’incontro con Kate perché hanno uno strano rapporto senza barriere e di co-dipendenza a causa del trauma e di come sono diventati uniti. Quella era quindi una scena importante che volevamo realizzare nel modo giusto.

L’attore ha quindi parlato della terza stagione, spiegando cosa pensa accadrà al suo personaggio ora che ha sposato Kate:

Penso la proteggerà a tutti i costi. E penso che apprezzerà ogni momento con lei e che questo causerà qualche problema perché se lei dovesse allontanarsi, lui potrebbe non sapere come gestire la situazione. Quindi potrebbe essere qualcosa del genere e, inoltre, sarà un padre incredibile. Penso poi che sarà in grado, per la prima volta nella sua vita, di vedere in se stesso delle qualità che ammirava nel padre. Questo lo aiuterà a crescere ancora di più peerché non si è mai sentito abbastanza e Kate sarà la persona che gli dimostrerà che lo è.

Jonathan ha poi ricordato che nei libri la coppia avrà un figlio chiamato Edmund, anche se non sa se gli autori seguiranno fedelmente la storia presente tra le pagine.

Bailey ha confermato la sua presenza dichiarando:

Sarò disponibile al 100%. Sarò lì per quando ce ne sarà bisogno ma, inoltre, non ho intenzione di non essere presente ai matrimoni di tutti: da Claudia Jessie, Luke Thompson, Luke Newts, Will Tilson e Florence Hunt… Voglio bene a tutti loro.

Cosa vi attendete nella stagione 3 di Bridgerton nella storia di Anthony? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: The Wrap