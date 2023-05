L’autrice dei romanzi di Bridgerton, Julia Quinn, ha difeso la scelta degli autori della serie televisiva di modificare l’ordine in cui viene raccontata la storia tra le pagine, dando spazio nella terza stagione a Penelope e Colin.

Nei romanzi, invece, il terzo capitolo è dedicato a Benedict.

Quinn, intervistata da Insider, ha spiegato:

Penso che avessero semplicamente avuto la sensazione di aver gettato così tanto le basi per quella storia perché conosciamo già Penelope. Non abbiamo incontrato l’interesse amoroso di Benedict. Immagino che le persone dicano: ‘Avrebbero potuto presentarla’. Ma la questione è che non l’hanno fatto.

La scrittrice ha così aggiunto:

E quello che sto cercando di dire alle persone è: non appena un personaggio ha la propria stagione, non viene più visto molto, giusto? Quindi, se amate Benedict, voletete che aspettino il più a lungo possibile.

Julia ha però ricordato:

Non so se potrebbe andare dopo Hyacinth e Gregory perché sono così piccoli, tuttavia spingetelo in avanti nel racconto in modo da poter vedere più Benedict sullo schermo.