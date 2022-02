tornerà a fine marzo su Netflix con la seconda stagione, e per l’occasione Hasbro pubblicherà una versione personalizzata die dipensata per i fan dello show.

Il Cluedo costerà circa 28 dollari, sarà disponibile da questa primavera, e inviterà i giocatori a scoprire il gossip più gustoso (invece di indagare su un omicidio), di seguito la descrizione ufficiale del gioco di Hasbro:

Preparati a immergerti in segreti, voci di corridoio e a rivelare la verità. Nel gioco da tavolo Cluedo: Bridgerton Edition, Lady Whistledown ha richiesto la tua assistenza per scoprire lo scandalo della stagione! Una giovane donna o un lord è stato coinvolto in uno scandalo del cuore, e sta a te scoprire chi era, come sono stati scoperti e il luogo dell’appuntamento. I giocatori si rendono presto conto che nessuno è al sicuro dalla penna di Whistledown quando pescheranno carte Scandalo. Le carte possono aiutarti a svelare indizi e avvicinarti alla risoluzione del mistero, ma ti chiederanno anche di confessare segreti, come condividere la storia del tuo primo bacio! Sei pronto a scambiare i tuoi segreti con i segreti del gioco? Chi fa un’accusa corretta vince la partita e i suoi sforzi saranno riportati nel Society Paper di Lady Whistledown. I fan di Bridgerton adoreranno gli intrighi e gli scandali familiari allo show in questo gioco da tavolo per 3-6 giocatori, dai 17 anni in su.