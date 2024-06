Nicola Coughlan ha risposto ai commenti degli hater che sono convinti che nella serie Bridgerton abbiano modificato digitalmente il suo fisico.

Le differenze che alcuni spettatori hanno notato sono infatti solo frutto dei corsetti usati durante le riprese di tre stagioni dello show targato Shondaland.

L’interprete di Penelope ha dichiarato:

Se si indossa corsetti abbastanza a lungo, il tuo corpo si adatta davvero. A volte faccio delle prove per uno stilista e mi fanno indossare un corsetto e penso: ‘Oh, potete stringerlo di più’. E mi dicono: ‘Cosa vuoi dire?’. E rispondo: ‘Il mio corpo ora andrà, whew’.

Nicola ha aggiunto:

Ho visto alcuni troll. Dicevano: ‘Hanno photoshoppato la tua vita’. E ho risposto: ‘No, non l’hanno fatto’.

Coughlan ha dovuto fare più volte i conti con commenti sul suo fisico. Durante un Q&A che si è svolto a Dublino l’attrice ha risposto a chi aveva commentato che era stata molto coraggiosa nel realizzare scene di nudo nella serie dichiarando:

Le donne con il mio fisico, donne con il seno perfetto, non ci vediamo abbastanza sullo schermo. E sono davvero orgogliosa come membro della comunità del seno perfetto. Non abbiamo abbastanza chance di vederci sullo schermo.