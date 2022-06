Bridgerton: Regé-Jean Page smentisce l’ipotesi un ritorno per la stagione 3

Regé-Jean Page ha smentito le voci di un suo ritorno nella stagione 3 di Bridgerton.

L’interprete del Duca di Hastings ha infatti pubblicato un post su Instagram con una foto che lo ritrae accanto a Jonathan Bailey, che ha la parte del visconte Anthony, dichiarando:

I ragazzi sono tornati in città. (No, non tornerò nella serie, i giornali si sono inventati quella notizia).

Regé-Jean Page ha però ammesso di aver trascorso delle ore insieme al suo amico e collega, all’insegna della moda e potendo bere un ottimo caffè italiano, oltre a godere dello splendido sole della nostra nazione.

Per rivedere nella serie Netflix Simon Bassett bisognerà quindi attendere e sperare: la produttrice Shonda Rhimes aveva infatti dichiarato che era improbabile un’apparizione di Page a causa dei suoi numerosi impegni che lo vedono protagonista in vari progetti cinematografici, tra cui The Gray Man, in arrivo su Netflix.

Che ne pensate? Siete dispiaciuti che Regé-Jean Page non tornerà nella stagione 3 di Bridgerton?

