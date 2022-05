, interprete di Marina in, ha condiviso un post su Instagram per spiegare che sta affrontando un periodo difficile dal punto di vista mentale.

L’attrice, in un video, ha spiegato:

La Settimana per la salute mentale per me è ogni settimana. Devo dirlo. Mi sembra di non essere stata completamente onesta sull’argomento con i miei follower ed è arrivato il momento di essere trasparente. Da quando ho realizzato Bridgerton ho avuto delle difficoltà, questa è la verità. Grazie per avermi sostenuta, il vostro amore mi dà forza. Attualmente sono in ospedale e sarò dimessa presto. Spero di poter continuare con la mia vita e mi concederò una piccola pausa da me stessa.