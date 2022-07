Bridgerton: Shonda Rhimes e Julia Quinn scriveranno un romanzo prequel della serie

Shonda Rhimes e la scrittrice Julia Quinn firmeranno insieme un romanzo prequel della storia raccontata in Bridgerton.

Il nuovo progetto avrà al centro la Regina Charlotte, già al centro della serie spinoff prodotta per Netflix, di cui si racconterà la storia d’amore con Re George, svelando come si sono incontrati e il modo in cui il loro amore ha creato un importante cambiamento sociale nel mondo intorno a loro.

Shonda Rhimes ha dichiarato:

La regina Charlotte è stato un personaggio così emozionante di cui scrivere e ora l’opportunità per lavorare con Julia e adattare questa storia in un libro è un’opportunità così eccitante. Non vedo l’ora che i fan di questo universo leggano la storia di un personaggio che ha avuto un tale effetto profondo con i nostri spettatori.

