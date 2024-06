Simone Ashley e Jonathan Bailey non sono ancora pronti a dire addio ai loro personaggi di Bridgerton. L’attrice, che interpreta Kate nella popolare serie di Netflix, ha rivelato al Monte-Carlo Television Festival, tramite People, la sua speranza di continuare la storia d’amore sullo schermo con l’Anthony di Bailey nella quarta stagione.

“Lo spero davvero,” ha detto Ashley riguardo alla possibilità di riprendere i loro ruoli. “Sia io che Johnny amiamo molto i nostri personaggi, Kate e Anthony, la loro relazione e il loro significato per lo show,” ha spiegato. “Faremo tutto il possibile per conciliare i nostri impegni e far sì che accada.”

Kate e Anthony sono stati i protagonisti della seconda stagione con la loro storia “da nemici ad amanti”. Sono apparsi anche nella terza stagione, incentrata su Colin (Luke Newton) e Penelope (Nicola Coughlan). Tuttavia, il loro futuro è incerto, poiché alla fine dell’ultima stagione i loro personaggi decidono di viaggiare da Londra all’India, città natale di Kate, per accogliere il loro primo figlio.

Un’altra domanda che si sta facendo strada tra i fan è quale fratello Bridgerton guiderà la quarta stagione: alcuni ipotizzano che si tratti di Eloise o Benedict. Secondo la showrunner Jess Brownell, però, il pubblico dovrà aspettare due anni per avere una risposta.

“Stiamo lavorando per cercare di far uscire le stagioni più velocemente, ma ci vogliono otto mesi per le riprese e poi devono essere montate, e poi devono essere doppiate in tutte le lingue”, ha detto di recente l’attrice a The Hollywood Reporter a proposito di quando si aspetta l’arrivo della prossima stagione. “E anche la scrittura richiede molto tempo, quindi abbiamo un ritmo di due anni, stiamo cercando di accelerare, ma in qualche modo siamo in questa fascia”.

