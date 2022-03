ha pubblicato i nuovi poster per la stagione 2 di, in arrivo a fine marzo sulla piattaforma di Streaming.

Nel poster principale, che potete vedere qui sotto, i tre protagonisti sono insieme al piccolo corgi che ha focalizzato tutte le attenzioni dei fan dello show. Che cosa ci riserverà nella stagione 2 questo nuovo piccolo e peloso amico? I nuovi episodi di Bridgerton saranno disponibili dal 25 marzo.

Ecco tutti i character poster:

Bridgerton character poster 3

Bridgerton character poster 5

Bridgerton character poster 6

Bridgerton character poster 1

Bridgerton character poster 2









Nel cast di Bridgerton anche Adjoa Andoh (Lady Danbury), Lorraine Ashbourne (Mrs. Varley), Harriet Cains (Philipa Featherington), Bessie Carter (Prudence Featherington), Shelley Conn (Mary Sharma), Phoebe Dynevor (Daphne Basset), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton), Martins Imhangbe (Will Mondrich), Claudia Jessie (Eloise Bridgerton), Calam Lynch (Theo Sharpe), Luke Newton (Colin Bridgerton), Golda Rosheuvel (Queen Charlotte), Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Will Tilston (Gregory Bridgerton), Polly Walker (Portia Featherington), Rupert Young (Jack), e Julie Andrews per la voce di Lady Whistledown. La serie è ispirata ai romanzi di Julia Quinn.

Bridgerton approda su Netflix da Shondaland ed è prodotto da Shonda Rhimes, Betsy Beers e Chris Van Dusen. Quest’ultimo è anche l’ideatore e lo showrunner della serie.

