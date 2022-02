Netflix ha annunciato oggi l’inizio delle riprese di Briganti, nuova serie originale italiana scritta dai GRAMS (il collettivo Antonio Le Fosse, Re Salvador, Eleonora Trucchi, Marco Raspanti e Giacomo Mazzariol).

Nel cast sono stati coinvolti Michela De Rossi, Ivana Lotito, Matilda Lutz, Marlon Joubert e Orlando Cinque. Alla regia, Antonio Le Fosse, Steve Saint Leger e Nicola Sorcinelli. Il cast e i registi sono stati ritratti insieme nella foto che potete vedere in copertina.

Ambientato nel Sud Italia di metà Ottocento, Briganti è una serie crime-western: un racconto moderno, epico e ricco d’azione, sul fenomeno del brigantaggio. Liberamente ispirata a persone, uomini e donne, realmente esistite, divenute simbolo della rivoluzione contadina nell’Italia postunitaria, la serie è un racconto corale di una storia di lotta per la libertà degli ultimi.

Composta da sei episodi, Briganti è prodotta da Fabula Pictures di Nicola e Marco De Angelis in collaborazione con Los Hermanos s.r.l. e verrà girata in Puglia tra Lecce, Melpignano, Altamura e Nardò. L’uscita è prevista per il 2023 su Netflix in tutto il mondo.

Briganti: il cast della serie

Tra i protagonisti principali di Briganti ci sono Michela De Rossi nel ruolo di Filomena, Ivana Lotito nel ruolo di Ciccilla e Matilda Lutz nel ruolo di Michelina De Cesare; Marlon Joubert è Giuseppe Schiavone e Orlando Cinque interpreta Pietro Monaco. Nel cast anche: Gianmarco Vettori (Marchetta), Federico Ielapi (Jurillo), Giulio Beranek (Francesco Guerra) e Adriano Chiaramida (Antonio Monaco).