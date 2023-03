La serie su Brigitte Bardot prodotta da France Televisions e Mediaset, sembra abbia ottenuto un grande successo tra i potenziali distributori internazionali all’evento Series Mania, stringendo accordi anche con realtà come Netflix.

Il progetto è scritto e diretto da Daniele Thompson e Christopher Thompson.

Il produttore Pascal Breton ha dichiarato a Variety:

Bardot è come la versione francese di The Crown perché Bardot incarnava la Francia e, tramite il suo percorso, possiamo ricordarci molte parti della storia della Francia e della cultura popolare negli anni ’50 e ’60. Quell’epoca è un momento storico in cui tutto cambia, dove passiamo dal bianco e nero al colore, e per me Bardot simboleggia questo punto di svolta in ogni modo, perché siamo passato da una società davvero puritana e fredda a una liberazione, a una rivoluzione sociale, politica e sessuale.