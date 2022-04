Non voglio rovinare nulla al pubblico, ma potrei dire che la prima cosa che ci siamo chiesti quando abbiamo iniziato a sviluppare questa serie è stata: vedremo Walt e Jesse prima o poi? A questo punto direi che posso dire di sì. Ma le circostanze e i dettagli… dovrete scoprirli da soli. Però posso dirvi che è solo una delle tante cose che scoprirete in questa stagione.

È ufficiale:torneranno nella stagione 6 di. L’annuncio, a lungo atteso, è stato fatto sabato dal co-creatore della serie Peter Gould durante un panel al Paley Fest, ed è stato confermato successivamente dal canale televisivo AMC:

Odenkirk ne ha parlato anche con Variety sul red carpet:

Personalmente penso che le due serie siano legate più che mai nella stagione finale. E penso che sia qualcosa di sorprendente e molto figo… che vi spingerà a rivedere tutto Breaking Bad.

Non sono stati svelati dettagli, se non che Bryan Cranston e Aaron Paul compariranno negli episodi finali della serie prequel di Breaking Bad incentrata su Saul Goodman / Jimmy McGill (Bob Odenkirk), quelli cioè temporalmente più vicini alla serie originale.

I due erano già comparsi in El Camino, il film sequel uscito nel 2019 scritto e diretto da Vince Gilligan, le cui vicende davano una conclusione più completa dopo il finale della serie originale.

La sesta e ultima stagione di Better Call Saul debutterà su AMC il 18 aprile (in Italia il giorno dopo su Netflix) e verrà divisa in due parti: la seconda debutterà a luglio. Non è chiaro in quali episodi compariranno Cranston e Paul. Nella quinta stagione erano già tornati Dean Norris e Steven Michael Quezada nei panni di Hank Schrader e Steven “Gomey” Gomez.