Breaking Bad si è concluso nel 2013, ma le due star principali della serie sono rimaste vicine nel tempo. Bryan Cranston e Aaron Paul hanno co-fondato Dos Hombres, un’azienda di mezcal, e sono apparsi insieme in vari progetti, tra cui uno spot per il Super Bowl all’inizio di quest’anno. Di recente sono stati anche avvistati con alcuni dei loro compagni di Breaking Bad ai picchetti durante lo sciopero dei SAG. La coppia ha recentemente fatto una chiacchierata con Variety e Paul ha rivelato di voler fare una commedia a Broadway con Cranston.

“Sarebbe un sogno condividere il palco con lui“, ha detto Paul. “Voglio dire, è semplicemente il meglio del meglio. È sempre stato un mio sogno. Non ho ancora trovato il progetto giusto, ma potermi affidare a lui sarebbe… Sì, un sogno. Voglio dire, amo Broadway, amo il palcoscenico. Poterlo fare non solo con uno dei miei migliori amici al mondo, ma anche con qualcuno di cui mi fido e che ammiro. So che si impegnerà al massimo, come fa sempre. E anche un grande input, un grande consiglio“.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.