Durante il San Diego Comic-Con è stato svelato che BRZRKR, il fumetto di Keanu Reeves, diventerà una serie animata.

Sarà prodotta da studio Production IG per Netflix, ed è già confermata per almeno due stagioni, questo quanto dichiarato da un redattore di Comic Book presente al panel:

Ovviamente vi riporteremo tutte le novità sulle nostre pagine non appena verranno comunicate. Di seguito la trama del fumetto:

L’uomo conosciuto solo come Berzerker è metà immortale e metà dio, condannato a una vita di violenza e… al sacrificio della propria sanità mentale. Ma dopo aver vagato per il mondo per secoli, potrebbe finalmente aver trovato un luogo in cui rifugiarsi: un lavoro per il governo degli Stati Uniti, per combattere le battaglie troppo ardue e pericolose per chiunque altro. In cambio, a Berzerker verrà garantita l’unica cosa che desidera: la verità sulla sua esistenza votata al sangue… e il modo in cui porle fine.