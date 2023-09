Il 12 ottobre arriverà su Audible Slayers: A Buffyverse Story, un progetto audio che vede coinvolte le star della serie Buffy: l’ammazzavampiri.

Le puntate, ambientate 10 anni dopo la fine dello show originale, saranno presentate al New York Comic-Con e vedranno come protagonisti James Marsters, Charisma Carpenter, Anthony Head, Juliet Landau, Emma Caulfield, Amber Benson, James Charles Leary, e Danny Strong. Tra i nuovi arrivi c’è invece quello di Laya DeLeon Hayes.

L’interprete di Spike ha dichiarato:

Sono estasiato nel ritornare con i miei cari amici per questo nuovo capitolo del Buffyverse, mentre conduciamo gli ascoltatori lungo un percorso conosciuto ma inaspettato pieno di orrore, passione e guai. Sono eccitato all’idea che i fan vecchi e nuovi vivano questa esperienza nell’amato mondo dell’ammazzavampiri come mai accaduto prima, portando in vita la storia tramite la narrazione audio immersiva.

La serie audio è stata scritta da Amber Benson insieme a Christopher Golden, mentre alla regia ci sono Benson, Golden e Kc Wayland.

Al centro della trama ci sarà Spike, impegnato in una missione sotto copertura a Los Angeles e mentre cerca di convincere le forze dell’oscurità che è tornato malvagio. Quando la sua copertura viene compromessa dalla sedicenne Indira Nunnally (Laya DeLeon Hayes), Spike si ritrova a fare da baby sitter alla giovane cacciatrice ancora una volta. Mentre cerca di trovare un osservatore per la sua nuova protetta, il suo cammino si scontra con una Cacciatrice proveniente da una realtà parallela in cui Buffy Summers non è mai esistita e Cordelia Chase è l’unica Cacciatrice. Lei avrà bisogno dell’aiuto di Spike quando un cattivo classico e temibile inizia a terrorizzare il suo mondo, ovvero la sua vecchia fiamma Drusilla.

Durante il panel che si svolgerà il 13 ottobre il cast parlerà del progetto e risponderà alle domande dei fan.

Che ne pensate di Slayers: A Buffyverse Story? State aspettando il nuovo progetto?

Potete trovare tutte le notizie e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook