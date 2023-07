Melanie Lynskey ha svelato che stava per ottenere il ruolo di Willow in Buffy – l’ammazzavampiri.

L’attrice ha spiegato cosa ha ostacolato il suo coinvolgimento nella serie:

Si è trattato di un problema con il visto. Ma nemmeno quello in realtà. Non ero certa di voler fare televisione all’epoca.

Melanie ha raccontato:

Era davvero all’inizio della mia carriera. Avevo un agente molto vecchia-scuola che pensava: ‘La tv? Quella è per chi ha finito la propria carriera!’. E ho reagito: ‘Non penso sia più così’. Certamente le cose ora sono realmente cambiate, ma non ero del tutto convinta all’epoca.

Lynskey ha quindi aggiunto:

Ho avuto una cena con Joss Whedon e non mi ricordo se fosse un’offerta o un ‘Verresti a leggere la parte?’, o altro, ma siamo rimasti in contatto.

Il creatore della serie voleva offrirle la parte di Willow, ma nel pilot il ruolo è stato dato a Riff Regan, prima che avvenisse un recasting. La star di Yellowjackets ha sottolineato che aveva quindi riproposto il potenziale lavoro al suo agente:

Avevo visto il pilot e pensato ‘Oh, è così fatto bene!’. Ed è quindi diventata una questione diversa: ‘Ora devi fare un’audizione’. E l’ho fatta. Poi c’è stato: ‘Oh, non piaceva come eri vestita’. Si è trattato di un processo lungo e non ho ottenuto la parte! Alyson Hannigan è stata scelta, che è stata assolutamente meravigliosa come tutto il cast.