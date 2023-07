Kristine Sutherland ha svelato il rimpianto legato alla serie Buffy – L’ammazzavampiri, in cui ha avuto la parte di Joyce.

L’attrice ha partecipato al podcast The Rewatcher per commentare l’episodio Band Candy, della terza stagione.

Kristine ha quindi svelato che c’è un cambiamento che avrebbe voluto compiere nello show, considerando inoltre la professione del suo personaggio, responsabile di una galleria d’arte.

Sutherland ha spiegato:

L’unica cosa che sentivo mancasse era legata al fatto che indossavo molti abiti da “mamma” che non pensavo riflettessero la mia professione. Pensavo che Joyce avrebbe potuto avere molto più potere nella sua vita professionale. Le mie amiche che lavorano come avvocati indossano pantaloni con pince. Non volevo indossare quegli abiti. Una donna che lavora in una galleria d’arte non indossa quel tipo di abiti.