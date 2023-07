Nonostante a schermo siano finite da anni, le avventure di Buffy stanno continuando sulle pagine del fumetto ufficiale.

Il gruppo di Buffy non riesce a impedire a Drusilla di rapire Willow e Xander in The Vampire Slayer #15 di Sarah Gailey, Kath Lobo, Roberta Ingranata, Elizabeth Brei, Valentina Pinto, Ricardo Giardina e Ed Dukeshire. Il complotto di vendetta di Drusilla la vede stabilirsi nella tana del suo defunto amico, Hungrus il mangia cacciatori. Mentre si avvicinano al covo, Spike menziona che lui, Hungrus e Drusilla avevano una relazione poliamorosa. Spike ha precedentemente menzionato in passato di aver frequentato Hungrus e, ovviamente, la sua relazione con Drusilla è ben documentata.

Fonte: Screen Rant