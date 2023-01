The WB - UPN

Sarah Michelle Gellar ha rivelato che non condividerà mai tutti i dettagli della sua esperienza sul set della serie Buffy l’ammazzavampiri, creata da Joss Whedon.

L’attrice, intervistata da The Hollywood Reporter, ha spiegato:

Sono arrivata in una situazione positiva nel pensarci, al punto che è più facile parlarne. Non racconterò mai tutta la mia storia perché non porterebbe a nulla di positivo. Ho detto tutto quello che dirò perché nessuno ne esce vincitore. Tutti perdono.

Sarah ha poi aggiunto:

Non sono l’unica persona che affronta tutto questo e spero che l’eredità lasciata dalla serie non cambi. Spero che dia di nuovo il successo alle persone che si sono impegnate compiendo tutto il lavoro. Sarò sempre orgogliosa di Buffy. Sarò sempre orgogliosa di quello che hanno fatto i miei colleghi del cast, di quello che ho fatto io. Era la situazione di lavoro ideale? Assolutamente no. Ma va bene amare Buffy per quello che ha creato, perché penso sia piuttosto spettacolare.

La star di Buffy ha voluto concludere spiegando:

Non si tratta di trovare la mia voce, ma di imparare come usarla e di farlo nel modo giusto.

Sarah, tra le pagine di The Hollywood Reporter, ha ammesso che riguarda la serie solo dalla prima alla quinta stagione. Suo marito Freddie Prinze Jr. ha inoltre svelato che la moglie ha dovuto sopportare molto durante i sette anni in cui lo show è andato in onda:

La pressione che ha affrontato, senza alcun credito o salario reale mentre era spesso l’unica a lavorare 15 ore al giorno… Tuttavia è stata comunque in grado di trasmettere il messaggio di quel personaggio ogni settimana e di farlo con orgoglio e in modo professionale.

L’attrice, secondo Freddie, era stata persino considerata “difficile” perché difendava il cast e la troupe sul set.

Seth Green ha confermato la situazione ricordando come gli orari fossero pesanti e non ci fossero le condizioni migliori per lavorare:

Sarah era sempre la prima a dire ‘Eravamo d’accordo che sarebbe stata una giornata da 13 ore e ora siamo alla quindicesima, dobbiamo chiudere qui’, o ‘Ehi, questa scena non sembra sicura’, quando nessuno difendeva il cast e la troupe. L’ho vista mentre veniva chiamata usando termini come puttana, diva, tutte queste cose che non è, solo perché stava prendendosi la responsabilità di fare la cosa giusta.

Emma Caulfield ha aggiunto:

Era ovvio che Sarah non avesse il sostegno per essere la leader che aveva bisogno di essere, e che voleva diventare. C’era una quantità tremenda di risentimento e animosità nei suoi confronti da parte di qualcuno, e ora immagino che tutti possano indovinare da parte di chi.

Che ne pensate? Siete d’accordo sul fatto che Sarah Michelle Gellar non rivelerà tutti i dettagli della sua esperienza sul set di Buffy?

Fonte: The Hollywood Reporter