in, ha ammesso di non aver mai sopportato il personaggio die di conseguenza lo spin-off dedicato al vampiro.

Intervistato da Evan Ross, l’autore di Into Every Generation a Slayer Is Born: How Buffy Staked Our Hearts, l’attore ha svelato di non aver mai sopportato il personaggio di Angel, paragonandolo perfino ai vampiri di Twilight:

Era strano che Angel avesse uno spin-off. Perché come ha fatto il personaggio più noioso della storia della TV a ottenere un suo spin-off? Perché non abbattiamo Angel? Uh, no, non c’è nulla da abbattere. È solo un ometto un po’ minaccioso. Angel, secondo me, è peggio di quegli st****i di Twilight. Non sono sicuro se sto parlando di David o Angel in realtà.

Tra Nicholas Brandon e David Boreanaz (l’interprete di Angel) non c’è mai stato un buon rapporto, quindi l’opinione dell’attore potrebbe essere stata influenzata da questo.

Fonte: Screen Rant