Sarah Michelle Gellar ha condiviso su Instagram un video pubblicato su TikTok in cui viene raccontata un’epica storia riguardante il finale della serie Buffy.

L’attrice ha condiviso il filmato di SloppyJoey17 in cui il padre racconta quanto accaduto la sera della messa in onda dell’ultimo episodio dello show.

L’uomo ricorda:

Stava per andare in onda il finale di Buffy e non avevo intenzione di perderlo. C’erano delle sirene, il fottuto tornado, e tutto il resto. Tua madre era così spaventata, quindi ha preso tutti voi ragazzini e tutti i vicini e siete andati nel rifugio anti tornado. Ma io ho detto ‘fanculo! Guarderò Buffy!’.

Il padre ha spiegato al figlio:

E quindi ho guardato Buffy. E circa tre ore dopo, finita la messa in onda di Angel e tutto il resto, vengo a cercarvi. E non eravate da nessuna parte. Quindi sono tornato indietro e vi ho sentito nel rifugio, stavate gridando chiedendo che qualcuno vi facesse uscire. E quella vecchia, grande, quercia era caduta sopra l’entrata e vi aveva intrappolati tutti dentro… Quindi se fossi stato in quello scantinato con tutti voi, saremmo morti.

Il figlio ha quindi sottolineato:

Dobbiamo tutti la nostra vita a Sarah Michelle Gellar.

L’attrice ha però replicato dichiarando che non sono assolutamente in debito con lei.

Come previsto, i fan della Cacciatrice non hanno esitato a commentare il post e, apprezzando l’aneddoto, hanno sottolineato come Buffy ha salvato un’altra vita.

Che ne pensate del racconto condiviso da Sarah Michelle Gellar sul finale della serie Buffy?

