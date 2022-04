sarà una versione accresciuta di se stesso in, la nuova comedy di

La serie avrà puntate da mezz’ora in stile Curb Your Enthusiasm, sarà scritta e prodotta da Davidson insieme al capo del Saturday Night Live Lorne Michaels e combinerà la narrazione con elementi assurdi della visione del mondo non filtrata e completamente originale, uno dei tratti distintivi dello stesso Davidson.

In una dichiarazione ufficiale, Susan Rovner, presidente di Entertainment Content, NBCUniversal Television and Streaming, ha affermato quanto segue:

Pete Davidson è uno dei comici più ricercati al giorno d’oggi, grazie al suo umorismo intelligente e unico e al suo punto di vista onesto. Bupkis avrà dalla sua il marchio divertente, sorprendente e senza filtri di Pete per le commedie che il pubblico ha imparato ad amare, e rafforzerà il nostro catalogo di Peacock.

Al momento non è chiaro se questa nuova serie porrà le basi per l’abbandono di Davidson, a lungo vociferata, al SNL.

Fonte: TV Line