La caduta della casa degli Usher: finite le riprese, il congedo di Mike Flanagan

Le riprese di La caduta della casa degli Usher, la nuova serie Netflix firmata da Mike Flanagan dopo Hill House e The Haunting of Bly Manor, sono ufficialmente terminate. Ecco quindi che il produttore e showrunner ha pubblicato un lungo messaggio su Twitter per annunciare non solo la fine della produzione, ma il suo addio alla città canadese di Vancouver, che ha ospitato le riprese di tutte le sue ultime serie.

Si chiude una vera e propria fase della carriera di Flanagan, come racconta lui stesso:

Qualche minuto fa abbiamo concluso la produzione de La caduta della casa degli Usher, chiudendo un capitolo enorme della mia vita. Ho lavorato a Vancouver quasi senza fermarmi sin da Bly Manor, nel 2019. Abbiamo girato 4 serie in 3 anni, prendendoci solo una piccola pausa a causa del lockdown del 2020. Bly Manor, Midnight Mass, Midnight Club e La casa degli Usher sono state delle sfide. Tre di queste serie sono state prodotte durante la pandemia, tra protocolli di sicurezza in continuo mutamento, progettati per proteggere un cast e una troupe enormi. È stato un privilegio lavorare con alcuni straordinari collaboratori, attori, registi, scrittori, membri della troupe, famiglie e amici per così tanto tempo, realizzando oltre 34 episodi di televisione – il lavoro più difficile e soddisfacente della mia vita. Non sto chiudendo definitivamente il capitolo “Vancouver” della nostra casa di produzione Intrepid: sono sicuro che torneremo, ma sembra la fine di un capitolo molto specifico. Il mondo è cambiato molto da quando abbiamo iniziato la preproduzione di Bly manor, e molti di noi hanno attraversato così tante esperienze insieme. Grazie Vancouver per essere stata una casa straordinaria per la mia intera famiglia in questi anni. I miei figli sono praticamente cresciuti qui. Sono sicuro che ci rivedremo. Fino ad allora, ti auguro il meglio e ti ringrazio per tutto.

Le riprese erano iniziate a fine gennaio.

Nel cast della serie ci sono Kate Siegel e Rahul Kohli che saranno affiancati sul set anche da Carla Gugino, Henry Thomas, Zach Gilford e Annabeth Gish. Lo show potrà inoltre contare sulla presenza di star del calibro di Mark Hamill e Mary McDonnell.

La miniserie sarà composta da otto puntate ed è stata creata da Flanagan ispirandosi al racconto di Edgar Allan Poe pubblicato nel 1839 e affonterà tematiche come famiglia, i legami in famiglia, isolamento e identità attraverso un racconto epico all’insegna di avarizia, orrore e tragedia.